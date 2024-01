La confianza de San Pablo para enfrentar a Talleres de Metán: "No les gusta venir a jugar a Tucumán"

“Sabemos que es importante para el fútbol tucumano. Incluso, hay gente que nos dice que volvimos a unir al pueblo. Pero nosotros tratamos de abstraernos de eso para no conformarnos. Intentamos no caer en que estamos haciendo historia para no jugar los partidos antes de tiempo. Debemos mantener la tranquilidad y no dejarnos absorber por toda la locura que puede generarse a partir del público”, anticipa el capitán de los “paulistanos”, Gerardo Bustos, quien está viviendo su segundo paso con la camiseta “auriazul” (tuvo su primer paso en 2018).