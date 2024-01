San Pablo aspira a lo más alto y sueña con ascender: "Queremos llegar al Federal A"

En medio de la euforia por la clasificación, Masmud recordó su paso por Ciclón de Tarija, Bolivia, en donde obtuvo varios campeonatos. “El año pasado volví de Bolivia; allí gané tres copas en un año. Pero ninguna se compara con lo que conseguí en San Pablo porque acá la tengo a mi familia cerca. Siento que no estoy solo y eso es un condimento especial”, afirmó. “Si bien hay partidos a los que mi hijo no asiste por un tema de seguridad, me hace muy bien estar cerca de ellos. Me siento muy feliz de compartir está alegría porque ellos son mi sostén”, añadió.