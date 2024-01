Critics Choice: “Barbie” rompe récords y va por la revancha

El total de categorías en disputa es 21, pero a no engañarse. “Barbie” compite contra sí misma en canción original con tres nominaciones, y no figura (lógicamente) en guión adaptado, película animada, efectos visuales ni película extranjera. Ryan Gosling, (Ken en la pantalla), fue postulado a Mejor Actor pero de Reparto, no protagónico.