Trump convierte su juicio por fraude en una tribuna política

Finalmente, ayer, el juez permitió a Donald Trump desarrollar algunos argumentos, y el expresidente aprovechó inmediatamente la ocasión para atacar a Letitia James, a la que tildó de “pirata política”. “Quieren asegurarse de que nunca vuelva a ganar (elecciones). Ella (fiscal general) odia a Trump... y si no puedo hablar de ello, me duele”, bromeó. El juez intentó interrumpirle, pero el ex presidente replicó: “Usted persigue su propia agenda, no puede escuchar más de un minuto”.