Llegarán U$S 4.700 millones del Fondo

Perspectiva

A lo largo del año, los datos revelan una situación en la que los pagos previstos ascienden a U$S 7.665 millones, superando los desembolsos proyectados de U$S 6.550 millones. Esto implica que el Poder Ejecutivo podría enfrentar la necesidad de reembolsar una parte considerable en 2024 utilizando los dólares acumulados durante el año. En contraste, para 2025 y 2026, se prevén menores obligaciones de pago al FMI, alcanzando U$S 3.000 millones y U$S 4.100 millones, respectivamente. Sin embargo, se espera que las cifras de vencimientos aumenten sustancialmente a partir de 2028, coincidiendo con la fase completa de reembolso del EFF, alcanzando picos de alrededor de U$S 7.500 millones anuales.