Continúan las reuniones entre el Gobierno nacional y el FMI para destrabar fondos

En caso de no destrabarse, el Ejecutivo deberá recurrir a otro tipo de financiamiento, como sucedió en diciembre con el préstamo de la CAF, para cancelar el vencimiento con el organismo dirigido por Kristalina Georgieva de U$S 921 millones, o con la reciente emisión de una letra del Tesoro por U$S 3.200 millones para saldar deuda externa.