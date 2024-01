Las 10 claves que hacen presumir que el veranito cambiario ha llegado a su fin

- Los Bopreal (títulos de deuda del Central a suscribir voluntariamente en pesos y pagaderos en dólares, únicamente disponible para importadores que registren deuda con sus proveedores del exterior) aún no logran seducir a los importadores pese a los recientes incentivos añadidos. En su segunda licitación, el Gobierno volvió a ofrecer un máximo de U$S 750 millones, pero las empresas demandaron apenas el 8% (unos U$S 57 millones). ¿A qué podría deberse esa postura? Ecolatina estima que los importadores optaron por un wait and see (parar y ver) para tomar la decisión una vez que esos bonos operen en el mercado secundario. En tal sentido, en su primer día cotizando, el Contado con Liqui implícito para importadores se ubicó en la zona de $ 1.300 (si logran mantener sus paridades puede cobrar cierto atractivo en caso de que los dólares financieros superen ese umbral).