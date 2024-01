Una “revolución” posible: la Justicia sin vacantes

La postergación sin límite de las acefalías configuró una Justicia todavía más lenta, y dependiente de un número reducido de jueces y de las siempre deficitarias subrogancias. Es así que más de un tercio de los 1.000 puestos de la Justicia Nacional y Federal están vacantes (el número no incluye a las fiscalías y defensorías oficiales carentes de titular). Además, la jefatura del Ministerio Público Fiscal de la Nación permanece en manos de un interino como Eduardo Casal desde hace siete años y la Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona con cuatro miembros varones desde 2021, cuando Elena Highton se acogió a la jubilación. El ex presidente Fernández concluyó su mandato con el récord triste de no haber conseguido apoyo en el Senado para cubrir las vacancias de la cúpula judicial. Antes de marcharse, el ex jefe de Estado intentó otra proeza: nombrar jueces por fuera de la terna vinculante confeccionada por el Consejo de la Magistratura.