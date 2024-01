Encefalomielitis equina: su yegua contrajo el virus y contaron cómo lograron salvarla

Aferrados al compromiso de salvar a su compañera, los jóvenes siguieron las recetas del médico y luego de un período de inquietud las aflicciones poco a poco estas comenzaron a borrarse. “Estuvimos todos esos días con ella, de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche acompañándola. Que supiera que nosotros no queríamos que se vaya, que se quede. No podíamos dormir, no teníamos ganas de comer”, compartieron.