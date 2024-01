Cartas de lectores: Tafí Viejo

Soy Vecina de Tafí Viejo, más precisamente de Pasaje Las Malvinas 985, y vengo teniendo graves problemas de saneamiento con las cloacas colmatadas que inundan el interior de mi domicilio. Se informó, en forma reiterada a SAT (Sociedad Aguas del Tucumán) vía verbal y en su oficina de Uttinger y 9 de julio de esta ciudad, sobre esta situación y ante la falta de respuestas acudí al entonces Intendente de esta ciudad, Javier Noguera, para que intercediera y buscar una solución. Resultó positiva pero pasajera ya que el problema de base no se soluciona. El 24 de diciembre de 2023 en horas de la noche comenzó el calvario; los líquidos cloacales comenzaron a fluir en forma abundante y exagerada dentro de mi domicilio, específicamente en el baño y en la cocina, derramándose en comedor y living, lo que obligó a que con mi familia nos recluyamos en los dormitorios (único lugar seco) y utilizar tachos plásticos para las necesidades fisiológicas durante los días 25 y 26 de mismo mes. El día 26 a las 12, aproximadamente, llegó el camión de la SAT y procedió a drenar desde la cámara de registro de la calle Tucumán y el pasaje. Esto trajo alivio ya que pensamos que se había solucionado. Al día siguiente se volvió a repetir la misma situación, pero en las casas de varios vecinos. Volví a reclamar a la SAT y volví a molestar al ahora legislador Noguera quien amablemente escucho mi suplica, pero me recordó que él ya no es el intendente y me derivó con Alberto Barrera. El mismo tomó el tema en sus manos y con mucha predisposición gestionó las posibles soluciones que no llegaron a concretarse ya que el 3 de enero de 2024 atravesé la misma situación con el derrame de líquidos cloacales en el interior de mi domicilio. Desde la SAT me informaron que no cuentan con camiones para venir a socorrer a los vecinos usuarios de esta zona. Barrera para paliar en parte este problema y ante la respuesta negativa de la SAT contrató un camión atmosférico, pero no fue suficiente ya que el problema no está en mi domicilio sino en la red troncal. Mi servicio que reza el número de cliente 16505324 se encuentra al día en el pago, pero no así en el cumplimiento del servicio. Hago responsable a la SAT de los problemas de salud respiratorios de mi familia y mío propio ya que soy una persona con discapacidad motora según CUD 7875145979 y los gases que emanan dentro de mi domicilio son altamente tóxicos.