Para celebrar sus 25 años, La Red Lules estrena obra

- El ser independiente nos ha marcado, no podríamos ser otra cosa. Hemos vivido desde 1999 muchísimos cambios sociales y siempre supimos ser resilientes ante las dificultades. Hoy es un tiempo que preveemos convulsionado y ya estamos preparados. Tenemos una obra en cartel, 11 actores de diferentes edades, cuatro técnicos, un teatrillo para transportar, y una furgoneta que nos traslada. Estamos listos para enfrentar otra batalla cultural. Por supuesto que la política nacional va a repercutir en todos los hacedores de teatro del país. Si el INT se cierra, va a afectar no solo a todos los teatristas independientes sino a la cultura nacional. Nuestras redes se debilitarán y cada nodo del país se resentirá. Sin embargo, conocemos la templanza de nuestros compañeros y sabremos reponernos ante la adversidad. El teatro argentino no es algo que un Gobierno pueda hacer tambalear. Desde nuestro lugar defenderemos la cultura con lo que sabemos hacer: con arte y teatro independiente. Ante el individualismo extremo de nuestro tiempo proponemos lo grupal-comunitario y la autogestión independiente de los artistas del interior.