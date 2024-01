Bruno Bianchi le pegó a la dupla técnica de Atlético: "Están usando al club para beneficio propio"

Al tener contrato hasta diciembre de 2025 con la institución de 25 de Mayo y Chile, la etapa de Bianchi en Atlético no está todavía completamente cerrada. Sin embargo, todavía no piensa en lo que pueda llegar a pasar a futuro. “Hoy pienso en el proyecto que me propusieron, en el que va a ser mi nuevo club, y en el presente, en el día a día. Después se verá lo que venga más adelante. Los años que renové hablan del respeto que me tuvieron siempre el presidente y de la valoración que me tiene la gente este club. Después yo estoy tranquilo, e iré a hacer mi trabajo en otro lado”, subrayó antes de dejarle un mensaje al hincha “decano”, ese que, según sus propias afirmaciones, siempre lo respaldó. “Quiero decirles a todos los simpatizantes de Atlético que los quiero mucho; que quiero mucho al club y que los llevo en mi corazón”, sentenció Bianchi, ese que en las próximas horas llegará a Mendoza para sumarse a la “lepra” y para comenzar allí una nueva. Sí, el mismo que se fue dolido por la forma en la que los entrenadores le pusieron punto final a su ciclo en Atlético.