Bianchi arregló su salida de Atlético Tucumán: "Es muy injusto todo lo que pasó"

"Duele mucho. Yo he dejado muchísimas cosas de lado por Atlético, y duele porque es un club que quiero muchísimo. Me voy con lo que hice yo, durante todos los años que estuve, y no son palabras, son estadísticas. Estando mal, estando bien, peleando el descenso o punteros, yo siempre le puse el pecho, y no es fácil estar siempre, y siempre predispuesto. Eso también significa que el amor al club sobrepasa todo. A pesar de los manejos, lo que sea, yo me voy tranquilo por lo que hice en el día a dia", reflexionó el defensor.