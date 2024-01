Crece la incertidumbre en Atlético por Mateo Coronel: "En el fútbol ya nada me sorprende", dijo Leito

“Cuando él firma, también se establecen los años que va a estar acá, se establece el sueldo del jugador. Eso no significa que por estos desfasajes económicos no nos podamos sentar a renegociar ese sueldo que ya está firmado. En tiempo y forma hicimos uso de esa opción, ya le depositamos el compromiso y la obligación que teníamos con Argentinos Juniors de la primera cuota. El jugador es jugador de Atlético Tucumán, en el día de hoy nos ocuparemos de ese tema, para hablar con la gente de Argentinos Juniors, y con su representante. En el fútbol ya nada me sorprende”, completó.