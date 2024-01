Evita vs Libertad Lamarque: la historia detrás del presunto cachetazo que revolucionó a la Argentina

Libertad Lamarque habló sobre el supuesto cachetazo a Evita

Tras su exitosa carrera en el país, Lamarque decidió radicarse en México y en sus visitas a la Argentina, hasta su muerte en el año 2000, siempre fue consultada por su mala relación con Eva Duarte. Ante las preguntas, la actriz respondió de manera contundente: "No quiero que la gente siga preguntando si le pegué una cachetada o no a Evita. Todo fue muy distinto... Ella no cumplía con su trabajo. Y eso a mí me molestaba. Por su retraso en la filmación de La cabalgata del circo yo debía esperar horas y horas", aseguró la actriz.