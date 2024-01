El apasionado beso en vivo entre Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín Peña con el que confirmaron su romance

“Para no dar vuelta más a la situación, porque sino nos sacan fotos, me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en la vida”, dijo Nicolás Occhiato en la transmisión de “NDN”. Enseguida Flor Jazmín rompió en llanto. “Son esas cosas que uno no elige y te pasan y te hacés cargo. Así que sí, estamos juntos”, confirmó.