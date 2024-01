El 40% de los niños de menos de un año consume leche de vaca

La lactancia materna exclusiva es el alimento más completo por excelencia para los más chicos y la respuesta que los profesionales dan para evitar este tipo de complicaciones. Aunque en caso de no ser posible, por ejemplo cuando la mamá está enferma y debe tomar medicamentos fuertes, sufre alguna enfermedad crónica o infecciosa o no tiene buena producción de leche en cuanto a la cantidad, la solución es la leche de fórmula que se encuentra modificada para no causar problemas adversos.