El sabor irresistible del cheddar: ¿bendición o perjuicio para la salud?

“Al ser un alimento con altos contenidos de sodio, no recomendamos que lo consuman las personas con hipertensión y se busca sacarlo de sus dietas. La recomendación es igual para todos: se lo puede comer cada tanto, no frecuentemente”, señaló Sosa, lo que nos muestra que lo mejor es hacerlo solo de vez en cuando o en menores cantidades. Por ejemplo: si vas a comer hamburguesa con papas, que solo uno de los dos tenga cheddar y no los dos, para bajar así su cantidad de consumo.