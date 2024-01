¿Fue un año bueno o malo? Atlético Tucumán pasó por un 2023 que prometía mucho

¿Cómo arranca el 2024?

Las expectativas son buenas; la continuidad de la dupla técnica en el plantel principal está garantizada, en tanto que Lucchetti trabaja para conseguir los refuerzos que esperan los ex técnicos de Godoy Cruz. Sergio Ortíz (casi abrochado), Nicolás Morgantini y Gianluca Ferrari (en conversaciones) serían los tres primeros refuerzos, aunque no serán los únicos, sobre todo por la cantidad de jugadores que no seguirían en el club. La pretemporada comenzará pasado mañana y el “decano” jugará dos amistosos en Uruguay, el 15 y el 18 de enero, ante Danubio y Cerro Largo.