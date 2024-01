El valor del tiro como deporte integral

Según el campeón del Nacional de Foso Olímpico y ocupante del podio en el reciente Campeonato Sudamericano, su deporte no sólo se trata de romper platillos: requiere lograr una gran intuición para poder acertarle al movimiento. Aseguró que hay que dejar que el inconsciente actúe. La velocidad a la que se desplazan los elementos por impactar obliga a pulir el instinto, aunque con eso no sea suficiente. “A veces para ganar, tenés que estar iluminado”, explicó, dejando en claro que la técnica no basta para destacarse.