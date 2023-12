Hotel Platino: la comodidad de un all inclusive a sólo una hora de Tucumán

La planificación de las vacaciones puede resultar un proceso bastante complejo y tedioso. Por eso, Hotel Platino te ofrece una experiencia All Inclusive para que no tengas que preocuparte de nada más que de disfrutar de tu estadía. Y con un plus: durante enero y febrero se mantendrán las tarifas de noviembre y diciembre, con promociones especiales para estadías mayores a cinco días y pago en efectivo.