Milei, Alberdi y el reto de Hamlet: ponerle método a cualquier locura

A esta altura de su historia, tras un siglo de ir por otros andariveles, bajo la concepción ideológica de un nuevo gobierno y con la cancha llena de pozos, pero a la vez rebosante de piedras colocadas no sólo por el último populismo sino por las incontables idas y venidas de su historia, la Argentina deberá superar sí o sí otro desierto. Y tendrá que hacerlo con otras cargas ideológicas no menos difíciles, pero con la misma o mayor rapidez que solicitaba el gran tucumano para recuperar al menos una porción del tiempo perdido y tratar salvar a una gran parte de su población, hoy sumida en la pobreza y el desamparo de no tener miras. Como Alberdi, los libertarios quieren poner con sus ideas al país rumbo al progreso: ya se verá.