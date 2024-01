El huracán Messi: The Best, Balón de Oro y revolución en Miami

Después de aquellas imágenes finales de 2022, con Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar y entregándola a los argentinos en Buenos Aires, a 2023 no le quedaba mucho margen para ser otra cosa que una escena poscréditos en la increíble vida del capitán de la Selección, al más puro estilo de las películas de Marvel. ¿Qué más podía esperarse, si después de llegar a la cima del mundo no existe otra posibilidad que ir hacia abajo? Seamos sinceros: aunque todos queremos que siga jugando por muchos años más, hasta que no le den las piernas, en el fondo sabemos que un final con más poesía que ese ya no va a tener.