La emoción traspasó el escenario en el teatro tucumano

El derrotero de la obra marca la vigencia del teatro independiente -similar a la original versión porteña, surgida en el off y que llegó a la avenida Corrientes-. En Tucumán, nació en la pequeña Sala Ross y el boca a boca la hizo crecer hasta luego concretar una brillante instalación en las redes sociales que la llevó (y llevará nuevamente en 2024) al Mercedes Sosa. Pero no es el marketing lo que la hizo exitosa sino su forma de relacionarse con la gente desde los afectos: ni la mejor campaña publicitaria se puede sostener exitosa en el tiempo si no hay una materia prima que la soporte.