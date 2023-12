La Justicia revocó el pedido de desafuero contra Ricardo Bussi en la causa por abuso sexual

“La sentencia hace un raconto de las pruebas colectadas, de las cuales no surge mayor información, pero no advierto que se haya producido (por lo menos no se menciona) declaración del imputado, basándose exclusivamente en la denuncia. Tampoco se trata de optar entre el archivo, sobreseimiento o el desafuero. Se trata de concluir el sumario, un sumario que amerite con pruebas idóneas el pedido de desafuero”, sostuvo la magistrada en uno de los párrafos finales de su resolución.