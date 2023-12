La gente ¿la ve?

Para una política carente de propuestas novedosas, Milei viene demostrando en los últimos dos años ser un as en materia de fijar agenda. En campaña fueron la dolarización y el cierre del Banco Central. Ahora es el DNU y tras cartón la mega ley. El interrogante del ámbito del poder político, económico y mediático es ¿está loco o es muy astuto? Bueno, puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Grados mayúsculos de astucia no son incompatibles con grados de disrupción lógica de la misma magnitud. Si es por los resultados políticos, parece que no come vidrio.