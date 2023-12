“Se apunta a desviar el eje”, sostienen los movimientos sociales y grupos de izquierda

El dirigente de Somos-Barrios de Pie, Diego Giménez, se expresó preocupado por el avance que se propone contra las libertades individuales y que se pretenda legislar cambios en materia penal. Consideró que al poner el foco sobre la interrupción de la circulación se busca desviar el foco de lo que se reclama. “Se apunta a desviar el eje. Si vos estás en la ruta y hacés una olla popular, el solo hecho de que apunte contra el corte de calle y no el hambre desvía el eje. Tenemos que ser cautelosos. Si tenemos que manifestarnos en la vereda, lo haremos. Pero Tucumán no ha tenido esas acciones de represión”, expresó. Y añadió: “no nos amedrenta esta situación. Siempre buscamos el diálogo, no saldremos a chocar, pero no podemos quedarnos en la casa esperando que la gente se muera de hambre”.