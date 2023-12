Rugby: "Mapuche" Villafañe y José Bazán tuvieron su partido despedida en Los Tarcos

Para Bazán, que debutó en Primera en 2009, también fue un gran final. "Si bien hubo un año en que estuve jugando en Brasil y en otros años tuve lesiones que me impidieron tener continuidad, se me dieron muchas cosas. En el club me gastan diciendo que soy jugador de finales. Tuve la chance de jugar la final del Torneo del Interior 2016, que la ganamos, así como la de Intermedia y la de Primera en el Regional 2018. Esos campeonatos fueron muy lindos, pero lo mejor que me deja mi carrera en el rugby es un inmenso grupo de amigos. De gente que te quiere, te valora, e incluso gente que no es tan amiga tuya, pero sabe que sos del club y está ahí para vos. Eso es lo mejor", asegura, emocionado, y concluye con un agradecimiento general "por la cantidad de momentos hermosos que viví en el rugby y en esta cancha. Honestamente, al principio no sabía si hacer este partido de despedida, me parecía que era mucho, pero gracias a Dios 'Mapuche' me invitó y lo hicimos realidad, porque la pasamos increíble".