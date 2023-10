Mundial de Rugby: alentando a Los Pumas con la 5 del “Colo”

Previsiblemente, espera un duelo muy complicado frente a los All Blacks, que vienen ganando en confianza y más ahora que han dejado en el camino a Irlanda, el principal candidato del Hemisferio Norte. “Si bien no llegó en su mejor momento a comparación de otros Mundiales, fueron creciendo y hoy están en un momento muy alto. De hecho, Irlanda era el favorito en ese partido, pero los All Blacks nunca dejan de ser los All Blacks”, analiza Nicolás.