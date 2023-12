Bussi cruzó a Mansilla: “No lo escuché hacer una crítica al fracasado gobierno kirchnerista”

Unos días atrás, el legislador oficialista Sergio Mansilla había cuestionado el megadecreto del presidente Javier Milei, al decir que no favorecía a los trabajadores y que “seguir los lineamientos del libertario era un salto al vacío”. En respuesta a esto, el líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, fue tajante. “Nunca lo escuché hacer autocrítica de su gobierno que dejó una deuda impresionante: 45% de pobreza, más del 10% de indigencia, con un Estado explotado de ñoquis, con un país detonado en cuanto a seguridad, narcos, un sistema de salud destruido, con privilegios para los amigos del poder, sumado a esto una educación deplorable con chicos que no comprenden textos, y que no saben hacer un cálculo matemático”, señaló.