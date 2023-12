La sorpresiva resolución que tuvo el conflicto legal entre Moria Casán y Fátima Florez

Habiendo ganado la contienda por su imagen, Moria volvió a hablar y aseguró que le “encanta” que Fátima no la imite más dado que ese fue su pedido. “Marín, el empresario de ella, es un señor porque lo último que hizo Fátima ya me entró en mi cuenta. Ya cobré, me entraron las entradas que pedí de ella”, enfatizó la “One”.