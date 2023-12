Campero, duro por la dieta de los legisladores: “Es una vergüenza”

Ninguno de los radicales se había expresado públicamente sobre la cuestión hasta el viernes por la noche, cuando Courel utilizó la red social X (ex Twitter) para sentar su posición mediante un largo texto. Allí planteó, entre otros argumentos, que no había tenido conocimiento de lo que finalmente se votó. Sin embargo, a los pocos minutos de haberlo publicado, el ex secretario de Gobierno de Yerba Buena eliminó el posteo. “Yo no vivo de la política, vivo para la política. No todos los políticos somos iguales”, había escrito en el hilo de ese “tuit” que finalmente borró, aunque reemplazó por otro.