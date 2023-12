Noralía Villafañe despide su gran año en la peña El Cardón

Esas experiencias extranjeras tienen, incluso, un sabor algo amargo. “La repercusión que logro en otro suelo con la gente no siempre la siento en la provincia, más allá de lo repetido de que nadie es profeta en su tierra. No es común tener la respuesta o el apoyo que merece tanto esfuerzo que hacen los artistas. Yo trabajo, agacho la cabeza y le meto para adelante. No puedo dejar de cantar porque me muero: es un cable a tierra que llevo en la sangre. Muchas veces tengo ganas de largar todo, no quiero renegar más, pero las satisfacciones son muchas más que los malos momentos”, sostiene.