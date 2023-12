“Se debe vacunar al equino antes de la aparición de mosquitos”

Ibarreche explicó que estas enfermedades -que se manifiestan, sobre todo, principalmente en épocas de lluvias, debido a la proliferación de mosquitos- afectan a equinos y a personas, sin distinción de sexo y de edad; y pueden causar encefalitis grave en estos animales y en humanos. “Debe quedar claro que el mosquito toma el virus de las aves que desarrollan viremia, y no de otro equino. Este no es una fuente de transmisión de la enfermedad para otros caballos ni para humanos. Tanto las personas como los equinos son hospedadores terminales; no tienen importancia epidemiológica en el ciclo, porque en ellos se corta”, señaló.