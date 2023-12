“Acompañar a la sociedad con un gesto”

Efectivamente, el contexto de terrible inflación de 1983 (un 578,99% se calculaba para ese 6 de diciembre), más inminentes vencimientos y reclamos de la deuda externa, aumentos salariales y de tarifas y actividades productivas prácticamente destruidas, mostraban un panorama que iba a marcar un derrotero de insatisfacción casi constante con las políticas económicas, y una repetición de problemas, como se ve hoy. “Apenas unos días transcurrieron para que se pudiera observar la vertiginosa modificación de los precios minoristas, especialmente de los artículos de consumo masivo por la población de menores ingresos. Se hizo evidente que los comerciantes, o quienes fueren en el complejo circuito que va de la producción al consumo, se estaban curando en salud, anticipando no sólo aquella eventualidad salarial sino también cualquier otro agregado. Naturalmente, el Estado no se quedó tampoco quieto y aumentó los combustibles y tarifas públicas para recuperar -como se suele decir- el atraso provocado por la inflación”, continuó el editorial, que ofreció una reflexión interesante sobre las responsabilidades en una sociedad en crisis: “esos abusos minan, por otra parte, el principio de responsabilidad y autocontrol sin el cual no será posible el país del que tanto se habla en estos días. Ahora, los grandes perjudicados son los consumidores, es decir, la mayoría de la sociedad, después; el peligro suele alcanzar a todos, cuando se comienza a descreer del sistema”.