Teatro tucumano: muestras entre pasiones y búsquedas expresivas

- No lo tengo muy claro, veo muchísimos jóvenes que se lanzan desprejuiciadamente a la producción, que ensayan, que se exigen, que tienen recursos técnicos y formativos avanzados, que fluyen sin dogma de un teatro a otro, y no ideologizan. Veo mucho teatro de mis pares, es un ritual buscado y querible, pero no evalúo; disfruto de esa estética viva que se configura en cada encuentro sin tener en claro si cuaja por ahora en nuevos lenguajes o propuestas superiores. Están sin complejos, sin atarse tanto a las tradición. Espero mucho de ellos: hay un mundo nuevo y aparecen imágenes que creíamos propia de un pasado que no volverÍa… algo atravesará lo teatral sin duda.