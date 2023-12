Los Primogénitos del Jazz despiden el año en el Virla

- Sí, definitivamente me interesa una música que me represente desde los colores de nuestra tierra y cultura. Busco una sonoridad atravesada por todas esas influencias, en ese sentido no me considero un músico de jazz tradicional. Sigo en mi búsqueda que se refleja en parte en este repertorio y que inevitablemente expresa nuestra pertenencia a la cultura latinoamericana.