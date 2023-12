Ucrania recluta voluntarios de habla hispana para luchar contra Rusia: paga 3.000 euros mensuales

La web habilitada para facilitar toda la información deja claro que los soldados heridos reciben tratamiento totalmente gratuito y una pensión en caso de discapacidad. Las familias de soldados caídos en combate recibirán unos 400.000 dólares (367.000 euros). La Legión quiere dejar claro que los que se alisten no serán considerados ni mercenarios ni criminales. “Serán a todos los términos legales un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como los ucranianos que sirven. Sin embargo, recomendamos revisar las leyes de su país en cuanto al servicio en un ejército extranjero”. El único límite que existe es que los extranjeros no pueden ocupar puestos de oficiales. La duración del contrato es de tres años que se prolongarán automáticamente. El voluntario puede rescindir su contrato de reclutamiento mientras no esté desplegado en combate.