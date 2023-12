Huracán puso las condiciones para liberar a Martínez y se convierta en técnico de Boca Juniors

Al mismo tiempo, reveló que desde Boca nunca lo contactaron por el traspaso de Martínez: “no quedó recelo, no hubo diálogo ni discusión ni intercambio ni nada. El técnico me manifestó que quería quedar libre por una supuesta propuesta de Boca y nuestro pedido de resarcimiento es hacia el entrenador”. Y amplió: “son las reglas del juego y hasta por ahí nomás. Hay momentos y momentos. Cuando fuimos a buscar a Diego, no estábamos en condiciones de poner cláusulas de salida. Yo valoro que haya agarrado al equipo en ese momento (peleando por la permanencia). Pero otras cosas, como hincha de Huracán, no me gustan”.