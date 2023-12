A un año del Mundial de Qatar 2022: el emotivo posteo del “Dibu” Martínez para recordar el título

En una breve reflexión, recordó su atajada en la final contra Francia: "Eran los anteriores campeones del mundo. Habíamos hecho un gran partido, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo, levantó a Francia. Argentina jugó bien en el tiempo extra, Leo (Messi) puso a Argentina adelante y nos empató Kylian. Yo no sabía quién me había pateado. Me hubiera encantado que lo terminara Lautaro (Martínez) con el gol de cabeza."