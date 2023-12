Vino de Chaco para cumplir su sueño de ser basquetbolista y conoció la gloria en Talleres de Tafí Viejo

Su arribo a la provincia se dio por casualidad. El alero asegura que no tenía en mente dedicarse al deporte, algo que sólo parecía un sueño lejano. Sin embargo, quien lo convirtió en una realidad fue un viejo conocido del “león”: Martín De Zan. “Un día estábamos comiendo con mi familia y cayó a mi casa. Sinceramente, no sabía que tenía conocimiento de dónde vivía o que tenía los contactos para llegar ahí. Se sentó en mi mesa y charlamos sobre la posibilidad de ser parte de su proyecto en Talleres. Inmediatamente, me puse a buscar información. Pese a que dejé a mi familia, a mis amigos y a mi novia, hoy creo que tomé la mejor decisión de mi vida”, recuerda.