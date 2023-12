Milei al comando y mucho miedo: no está del todo clara la secuencia

En ese sentido, el Plan que elaboró la Fundación Mediterránea durante dos años no dejaba costado sin verificar, de mirar pros y contras de cada medida para saber cómo proceder, tal las alternativas que se podían venir de frente. “Fuimos renglón por renglón en el gasto y sabemos qué tornillo apretar, cuándo, qué puede pasar cuando se lo gira para un lado o para el otro y sobre todo, con qué seguir”, señalaba hace unos días Carlos Melconian, el responsable de ese trabajo que no fue. Como dicho Programa lo aceptó Patricia Bullrich y no Milei, hoy hay en su equipo hay mucho de prueba y error.