Protocolo antipiquetes: las fuerzas federales intervendrán para regular los bloqueos

La líder del PRO alertó que “el anuncio está hecho y que las calles no se toman”. Y respecto al protocolo indicó que contemplará gestiones para identificar a los “autores” de los cortes, pero también a los “cómplices e instigadores”. “Se van a registrar todas las infracciones administrativas y o penales existentes y se va a proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener”, dijo.