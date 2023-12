De la contundencia del paro a la fuerza de las movilizaciones sociales y de los piquetes

En conclusión: en 1983 había un 40% de trabajadores activos que, por esa razón, podían estar sindicalizados. Mientras tanto, esa cifra se redujo al 20,8% en 2023, lo que implica menos obreros agremiados. Es decir, el movimiento obrero organizado, a partir de la merma de trabajadores que pueden estar inscriptos en organizaciones sindicales, no tiene la potencia sindical y el poder político de hace 40 años; al margen de que los trabajadores informales (en negro y los que trabajan por cuenta propia) alcanzan casi a un 22%, una cifra significativa de personas que no se pueden sindicalizar legalmente y que, como consecuencia, no tienen beneficios previsionales ni sociales. La única herramienta de estos sectores desprotegidos para enfrentar y plantear exigencias y reivindicaciones son las protestas sociales, las marchas callejeras y los piquetes.