Cisneros pide modificar la Constitución para “modernizar” los órganos de control

Cisneros reforzó su postura con la situación que viven los tucumanos con la prestación del servicio de energía eléctrica. “Este servicio pésimo, con todos los cortes de luz que vivimos ayer, son porque EDET se cree impune. ¿Y cómo no se va a creer impune? Si en enero de 2022 recibió tres multas por $5 millones cada una, que son montos irrisorios para los daños causados, y aún no pagó. La empresa judicializó las multas y al día de hoy siguen sin poder ser cobradas, mientras los usuarios sufren tres o más cortes en un día”, aseguró el diputado. “La empresa está manejada por un fondo buitre norteamericano que, entonces, no invierte y se lleva afuera la plata de las tarifas astronómicas que cobra. Y lo hace porque no tiene consecuencia alguna y encima estos fondos extorsionan con ir al Ciadi”, dijo.