Primeros días de Javier Milei: “Este Gobierno todavía no tiene gimnasia parlamentaria”

Garat aseguró que será interesante descubrir cómo la nueva gestión encuentra las herramientas políticas para construir las medidas que necesita. “Este es un Gobierno que tiene que consensuar, que tiene que salir a acordar. No tiene ningún gobernador ni intendente. Guillermo Francos, el ministro del Interior, va a ser una figura clave. Tendrá que salir a negociar y a tratar de buscar que las provincias garanticen, mediante sus diputados, los votos que necesita para las reformas. Este gobierno todavía no tiene la gimnasia parlamentaria que sí tienen el resto de las fuerzas políticas con más experiencia. No termina de encontrarle la vuelta por dónde ir a buscar esos votos y esa legitimidad”, consignó. Explicó que la cantidad de votos no implica un cheque en blanco ni contar con la legitimidad total. “Hay que diferenciar la legitimidad que te da el voto de la legitimidad de la gestión. Entonces, hay una tensión ahí sin duda que van a tener que resolver”, dijo.