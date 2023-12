San Martín y Nicolás Avellaneda se verán las caras en las semifinales de la Súper Liga

Similar posición tomó Ruiz, quien aseguró sueña con volver a jugar una nueva final. “No pienso en el posible rival que podría tocar si pasamos de ronda. Lo que sí estoy convencido es que toda persona que hace deporte, quiere estar en esa noche. No faltan aquellos que dicen que salir segundo es un fracaso, pero no coincido con ellos. Sea el campeonato que sea, siempre quiero estar en la noche de la final. Después puede salir como queres o no. Pero cualquiera de los dos es un premio al trabajo que venimos haciendo”, opinó.