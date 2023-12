Pagar tarjetas, hacer plazo fijo y comprar mercadería: los consejos para cuidar el dinero

Analizó el impacto en la restricción de operaciones con dólar mayorista dispuesta por el Banco Central. Aseveró que no estaba de acuerdo con este tipo de medidas: “hay dos cosas que no me gustan de esto. Una es que el directorio del Banco Central anterior haya presentado la renuncia. El Banco Central tiene que ser prácticamente independiente del Ejecutivo. Si cambia la conducción política del Gobierno, pues que se banque el Banco Central que le tocó. No tienen por qué estar en la misma sintonía partidaria”. Consideró que la entidad funciona mejor cuando tiene más independencia política y “ no está la tentación de no verlo como una segunda caja de la tesorería del Poder Ejecutivo”. El otro punto, advirtió, es que dado que el directorio no sabe lo que va a venir en la conducción económica, puede parecer prudente no seguir funcionando como siempre. “Es cierto, pero va a haber un problema ¿Qué tal si el próximo Gobierno y la próxima conducción del Central plantean una devaluación alta del dólar oficial? ¿Qué pasa con el que vendió al dólar oficial de hoy? Se va a sentir estafado ¿Y con el que compró al dólar oficial de hoy? Se dirá que hizo un negociado para comprar barato porque sabía que se venía la devaluación. Esta restricción de operar con el dólar oficial prudencialmente puede parecer razonable. A mí igual no me gusta, porque en general cuando se pone la restricción genera ruido, genera malas expectativas”, razonó.