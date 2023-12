Cristina Pérez deja la conducción del noticiero: "Es tiempo de renacer"

Cuando se le consultó sobre cómo llevaría adelante su rol como comunicadora, teniendo en cuenta que Petri no estará en un cargo menor, reveló: “Este proceso lo tengo hecho, porque a mí la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron precandidato a vicepresidente. Y traté de tomarlo como una oportunidad, entonces por ahí para mí va ser intentar cosas que no me hubieran dejado intentar antes, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal sobre un programa para mí el año que viene”.