Rosario Central eliminó a River por penales y jugará la final con Platense

"Tal vez no jugamos el mejor partido, pero corrimos mucho frente a un plantel de mucha jerarquía como es River. Se nos hizo cuesta arriba, pero en los penales me tenía mucha fe. Por suerte no entró ninguna", rescató "Fatura", la figura de la noche, que le dio al equipo de Miguel Angel Russo el pase a la final contra el "Calamar".